Toronto und Pöltl verlieren auch bei Clippers

Neuerliche Pleite für Pöltl und Co.: Die Toronto Raptors müssen weiter auf den ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison der National Basketball Association (NBA) warten.

Die Kanadier verloren am Samstag (Ortszeit) bei den LA Clippers 103:105 und gingen damit auch beim fünften Antreten in der Fremde als Verlierer vom Feld. Jakob Pöltl verzeichnete fünf Punkte, zwölf Rebounds sowie je drei Assists und Blocks in 30:08 Einsatzminuten. Der Treffer zur möglichen Verlängerung blieb ihm versagt.

In einem bis zum Schluss spannenden Duell im neuen Intuit Dome in Inglewood vor den Toren von Los Angeles hatte Pöltl bei noch sechs Sekunden auf der Uhr einen Freiwurf verwertet, den zweiten absichtlich an den Ring gesetzt und den Rebound geholt. Beim Abschluss zur möglichen Verlängerung war der heimische NBA-Pionier glücklos.

Die Kanadier, für die Ochai Agbaji und Immanuel Quickley je 21 Punkte erzielten, verloren somit zum mittlerweile fünften Mal hintereinander gegen die Clippers. Die Gastgeber durften sich in der Offensive vor allem auf James Harden und den früheren Raptors-Spieler Norman Powell stützen. Das Duo steuerte je 24 Zähler bei.

Toronto mit nur zwei Siegen – Bestwerte für Pöltl

Toronto, am (heutigen) Sonntag bei den Los Angeles Lakers zu Gast, hält nach zehn Saisonpartien bei nur zwei Siegen. Pöltl hat mit 14 Punkten und 11,5 Rebounds im Schnitt persönliche Bestwerte zu Buche stehen. Hinzu kommen drei Assists und 1,3 Blocks pro Begegnung.

Die Cleveland Cavaliers bauten den besten Saisonstart ihrer Historie auf 11:0-Siege aus. Das 105:100 gegen die Brooklyn Nets war hart erkämpft und wurde erst durch ein 35:18 im Schlussviertel realisiert. Evan Mobley führte die „Cavs“ mit 23 Punkten und 16 Rebounds an.

(APA) / Bild: Imago