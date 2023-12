Toronto verliert mit Pöltl gegen Miami

Die Toronto Raptors haben am Mittwoch (Ortszeit) eine weitere Niederlage in der National Basketball Association (NBA) kassiert. Sie verloren gegen Miami Heat vor heimischer Kulisse mit 103:112. Jakob Pöltl, zum 50. Mal in einer Startformation der Kanadier, musste sich zum Auftakt des zweiten Saisonviertels in der Liga mit zwei Punkten begnügen. Hinzu kamen sechs Rebounds, ein Saisonbestwert von vier Blocks sowie ein Assist des 28-jährigen Wieners in 27:36 Einsatzminuten.

Die Raptors zeigten zwar einmal mehr Comebackqualitäten, indem sie einen 66:80-Rückstand nach einem 0:16-Lauf unmittelbar nach dem Seitenwechsel wettmachten und in der 39. Minute auf 87:87 ausglichen. Ein folgendes 10:0 der Gäste aus Florida war danach jedoch nicht mehr aufzuholen. Caleb Martin führte Miami mit 24 Punkten und zwölf Rebounds an. Pascal Siakam war mit 30 Zählern der erfolgreichste Werfer der Kanadier, die nun bei 9:12-Siegen halten und am Freitag bei den Charlotte Hornets (6:13) zu Gast sind,

Die Minnesota Timberwolves mühten sich gegen Nachzügler San Antonio Spurs zu einem erst im Schlussviertel fixierten 102:94. Der NBA-Spitzenreiter gewann zum fünften Mal in Folge, Pöltls Ex-Club hingegen musste die 15. Niederlage hintereinander einstecken. Der amtierende Liga-„MVP“ Joel Embiid bilanzierte beim ebenfalls mühevollen 131:126 der Philadelphia 76ers über die Washington Wizards mit 50 Punkten, 13 Rebounds und sieben Assists.

Titelverteidiger Denver Nuggets musste mit einem 102:111 bei den LA Clippers die bereits achte Saisonniederlage hinnehmen. Daran änderte auch das neunte Triple-Double von Nikola Jokic (22 Zähler, 15 Rebounds, zehn Assists) im Spieljahr nichts. Paul George erzielte 25 Punkte für die Gastgeber.

(APA)

Artikelbild: Imago