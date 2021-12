Toronto weiter bärenstark – Auch Edmonton siegreich

via

Der Deutsche Leon Draisaitl ist in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum Star des Monats November gewählt worden. Der Angreifer der Edmonton Oilers setzte sich bei der Abstimmung vor Jack Campbell von den Toronto Maple Leafs und Colorados Nazem Kadri durch. Draisaitl war im November bei 13 Einsätzen mit 15 Treffern bester Torschütze und mit insgesamt 27 Punkten bester Scorer der Liga.

Auch zum Start in den Dezember blieb Draisaitl mit den Oilers in der Erfolgsspur. Die Kanadier siegten mit 5:2 gegen die Pittsburgh Penguins. Ebenfalls bärenstark treten die Toronto Maple Leafs um Star-Center Auston Matthews auf. Toronto besiegte die Colorado Avalanche am Mittwoch mit 8:3.

Alle Ergebnisse im Überblick:

Toronto Maple Leafs – Colorado Avalanche 8:3

New York Rangers – Philadelphia Flyers 4:1

Ottawa Senators – Vancouver Canucks 2:6

Detroit Red Wings – Seattle Kraken 4:3 SO

Edmonton Oilers – Pittsburgh Penguins 5:2

Anaheim Ducks – Vegas Golden Knights 6:5

