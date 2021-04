Torschütze Rakowitz ärgert sich über Hartbergs “hergeschenktes” Spiel

An seinem heutigen Geburtstag konnte sich Stefan Rakowitz mit seinem zweiten Bundesliga-Saisontor beschenken. Doch trotz einer 2:0-Führung ging der TSV Hartberg in Ried als Verlierer vom Platz.

“Es ist natürlich ärgerlich, wenn man mit einem 2:1 in die Kabine geht und dann das Spiel noch herschenkt. Das ist halt sehr bitter”, konnte der Torschütze mit der Niederlage nicht zufrieden sein. Der TSV Hartberg muss so die Spitzensposition in der Qualifikationsgruppe abgeben und ist in der nächsten Woche gleich gegen den neuen Leader Austria Wien gefordert.