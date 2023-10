Tottenham holt in Unterzahl die Tabellenführung

Auch ohne Starstürmer Harry Kane läuft es weiter blendend: Der englische Fußball-Topklub Tottenham Hotspur hat trotz einer kompletten Halbzeit in Unterzahl vorläufig die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Bei Aufsteiger Luton Town siegten die Spurs mit 1:0 (0:0).

Den goldenen Treffer erzielte der ehemalige Wolfsburger Micky van de Ven (52.), Yves Bissouma sah in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Gelb-Rote Karte (45.+4). Der Sieger des Spitzenspiels FC Arsenal gegen Manchester City kann am Sonntag (17.30 Uhr/live auf Sky – streame mit dem SkyX-Traumpass) wieder vorbeiziehen, bei einem Remis würde Tottenham an der Spitze bleiben.

(SID)

Artikelbild: Imago