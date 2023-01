Tottenham knapp im FA-Cup weiter – Watford ohne Bachmann out

Knapper Erfolg statt klarem Sieg gegen einen Drittligisten: Tottenham Hotspur müht sich in der dritten Runde des FA-Cups zu einem 1:0 gegen Portsmouth.

Gegen den League-One-Gegner gelingt Harry Kane in der 50. Minute per Distanzschuss das entscheidende Spurs-Tor. Wie meist in frühen Pokalrunden setzte das Team aus dem Norden Londons überwiegend junge Spieler ein, dennoch standen neben Kane auch Offensivspieler Heung-Min Son sowie Defensiv-Routinier Ben Davies in der Startelf.

Ebenso in der nächsten Cup-Runde stehen der FC Southampton, der den Premier-League-Rivalen Crystal Palace mit 2:1 besiegen konnte, sowie Leicester City nach einem 1:0-Erfolg über Viertligist Gillingham.

Watford unterliegt Reading ohne Bachmann

Ausgeschieden ist allerdings der FC Watford im Zweitligisten Duell mit Reading nach einem 0:2. Anders als in den Ligaspielen kam Österreichs Legionär Daniel Bachmann nicht zum Einsatz.

