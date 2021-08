Tottenham-Stürmer Kane wieder nicht beim Training erschienen

Englands Fußball-Nationalspieler Harry Kane ist auch am zweiten Tag nach seinem EM-Urlaub nicht zum Training bei seinem Verein Tottenham erschienen.

Der 28-jährige Stürmer, in der vergangenen Saison Torschützenkönig der Premier League, will damit offenbar seinen Wechsel zum englischen Meister Manchester City forcieren. Der Club äußerte sich zunächst nicht zu der Angelegenheit. Kane hätte am Montag einen Corona-Test absolvieren sollen, um am Dienstag ins Training einzusteigen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Seit Monaten ist bekannt, dass Kane den Club verlassen will. Als wahrscheinlichster Abnehmer gilt ManCity. Der Club von Starcoach Pep Guardiola soll laut Medienberichten bereit sein, 160 Millionen Pfund (rund 187 Millionen Euro) für den Stürmer zu bezahlen. Unklar ist jedoch, ob die Spurs tatsächlich bereit sind, Kane abzugeben. Sein Vertrag bei Tottenham läuft noch bis Sommer 2024.

(APA)/Bild: Imago