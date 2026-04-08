Tottenham wohl an Rekord-Goalie dran

James Trafford kommt bei Manchester City hinter Gianluigi Donnarumma nicht über die Rolle des Ersatztorhüters hinaus. Dabei hat der 23-Jährige Medienberichten zufolge im vergangenen Sommer rund 30 Millionen Euro gekostet – der teuerste britische Keeper der Geschichte.

Laut eines Berichts von The Sun weckt Trafford das Interesse von Tottenham Hotspur. Der Krisenklub – als amtierender Europa-League-Sieger aktuell auf Platz 17 der Premier League – soll die Situation des jungen Keepers beobachten.

Trafford (Vertrag bei City bis 2030) gilt als idealer Ersatz für den mit Inter Mailand in Verbindung gebrachten Guglielmo Vicario. Der Stammtorwart der Spurs steht wohl auch bei Newcastle United und Aston Villa auf der Liste, sollte der 29-jährige Italiener tatsächlich verfügbar werden.

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