Tour de France beginnt 2028 in Reims

Nach zwei Jahren im Ausland kehrt der Grand Départ der Tour de France 2028 nach Frankreich zurück. Wie der Ausrichter ASO bekanntgab, beginnt die 115. Auflage des wichtigsten Radrennens der Welt am 24. Juni in der Champagner-Stadt Reims. Heuer beginnt die Tour in Barcelona, 2027 rollt das Peloton in Edinburgh los. Aufgrund der Olympischen Spiele in Los Angeles beginnt die Tour 2028 bereits eine Woche früher, die Schlussetappe nach Paris findet am 16. Juli statt.

Das olympische Einzelzeitfahren ist für den 19. Juli terminiert, im Straßenrennen werden am 23. Juli die Medaillen vergeben.

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