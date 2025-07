Tour de France: Milan gewinnt achte Etappe im Massensprint

Der italienische Radprofi Jonathan Milan hat die achte Etappe der 112. Tour de France gewonnen.

Der 24-Jährige vom Team Lidl-Trek entschied am Samstag nach 171,4 km den Massensprint in Laval für sich und feierte seinen ersten Tageserfolg bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Milan verwies Wout van Aert (Belgien) und Kaden Groves (Australien) im technisch anspruchsvollen Finale auf die Plätze, Pascal Ackermann (Kandel/Israel-Premier Tech) wurde Vierter.

Das Gelbe Trikot verteidigte Weltmeister Tadej Pogacar erfolgreich. Der dreimalige TourChampion rollte als Gesamtführender mit dem Hauptfeld ins Ziel. Auch am Sonntag wird gesprintet. Die letzte echte Flachetappe der 112. Tour de France führt ins Zentrum der Grande Nation und ist eine Hommage an Mark Cavendish, den größten Etappenjäger in der Geschichte des Rennens.

Die 174,1 km lange neunte Etappe führt von Chinon ins Département Indre, wo der Tagessieger in der Sprinterhochburg Châteauroux gekürt wird. Cavendish jubelte dort drei Mal.

SID)/Bild: Imago