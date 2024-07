Tour de France: Pogacar feiert fünften Etappensieg

Tadej Pogacar hat die 20. Etappe der 111. Tour de France gewonnen und seinen fünften Tagessieg gefeiert.

Bei der letzten Bergetappe in den Alpen setzte sich der Gesamtführende aus Slowenien am Col de la Couillole im Sprint um Platz eins vor Titelverteidiger Jonas Vingegaard durch.

Im Ziel hatte Pogacar sieben Sekunden Vorsprung auf den Dänen und baute seine Führung in der Gesamtwertung auf 5:14 Minuten aus. Dritter wurde Olympiasieger Richard Carapaz (Ecuador/+23 Sekunden). Der Gesamtdritte Remco Evenepoel konnte Pogacar und Vingegaard in der entscheidenden Phase nicht folgen und kam mit 53 Sekunden Rückstand auf Rang vier. In der Gesamtwertung liegt Evenepoel 8:04 Minuten zurück.

Die Frankreich-Rundfahrt endet am Sonntag mit einem 33,7 km langen Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza. Erstmals in der 121-jährigen Geschichte der Tour de France endet das Rennen nicht am Paris, wo die letzten Vorbereitungen auf die am Freitag beginnenden Olympischen Spiele laufen.

(SID) / Bild: Imago