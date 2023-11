Tour of the Alps 2024 mit zwei Tirol-Etappen

Die Tour of the Alps 2024 führt vom 15. bis 19. April über fünf Etappen von Neumarkt in Südtirol nach Tirol und von dort zurück auf italienisches Gebiet ins Ziel in Levico Terme.

Der zweite und mit fast 190 km längste Abschnitt wird laut der am Dienstag präsentierten Strecke in Salurn gestartet und endet nach der Überfahrt über den Brenner in Stans im Inntal. Der nächste mit Start und Ziel in Schwaz (127 km) wird ausschließlich auf Tiroler Boden geführt.

Die Königsetappe des stets stark besetzten Vorbereitungsrennens auf den Giro d’Italia ist die vorletzte von Leifers nach Borgo Valsugana über 141 km und 4.000 Höhenmeter.

(APA)

Beitragsbild: GEPA