Trainer des Monats: Canadi will nach Sky Sport Award nachlegen

via

via Sky Sport Austria

Nur wenige Runden nach seiner Rückkehr in die tipico Bundesliga darf Altach-Coach Damir Canadi über eine Auszeichnung jubeln: Der SCRA-Betreuer gewann die Wahl zum Trainer des Monats März.

“Es ist eine Auszeichnung auch für die Arbeit, die wir gemacht haben”, leitete Canadi das Lob an seine Spieler und das Trainerteam weiter. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge will Canadi schon gegen den FK Austria Wien (JETZT live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel live mit dem SkyX-Traumpass) weiter punkten: “Wir wollen jetzt schauen, dass wir natürlich nachlegen können.”