Trainer Heraf bei Zweitligist Bregenz entlassen

Andreas Heraf ist nicht mehr Trainer von Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz. Das Schlusslicht gab am Montag bekannt, dass der 58-Jährige „mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden wurde“.

Heraf hatte den Club Mitte Oktober 2025 übernommen, den Turnaround aber nicht geschafft. Da der SV Stripfing und Austria Klagenfurt aus der 2. Liga ausscheiden und es aus der Regionalliga Ost keinen Aufsteiger gibt, bleiben die Bregenzer trotzdem kommende Saison „oben“.

„Trotz aller Bemühungen auf einen erhofften Turnaround konnte die gewünschte sportliche Wende leider nicht erreicht werden. Deshalb hat der Verein die Entscheidung getroffen, dass es für die neue Saison einen sportlichen Neustart braucht“, erklärte der Vorstand. Gespräche mit potenziellen Nachfolgekandidaten würden „auf Hochtouren“ laufen.

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