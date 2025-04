Trainer Rapp verlängert seinen Vertrag bei Holstein Kiel

Nach 126 Spielen an der Seitenlinie und dem Aufstieg in die Deutsche Bundesliga in der vergangenen Saison hat Marcel Rapp seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert.

„Marcel Rapp arbeitet seit jetzt dreieinhalb Jahren sehr erfolgreich bei Holstein Kiel“, so Carsten Wehlmann, Geschäftsführer Sport der Kieler Störche. „Er hat eine klare Idee von Fußball, ist extrem akribisch und identifiziert sich voll und ganz mit dem Weg, den wir hier seit vielen Jahren leben. Seine Motivation ist, gemeinsam mit seinem Trainerteam die Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir sind voll und ganz überzeugt, dass er der richtige Trainer für die KSV ist und den Verein durch ruhige See, aber genauso entschlossen durch stürmische Zeiten führen und weiterhin mit einem klaren Plan vorweggehen wird.“

(SID)

Beitragsbild: Imago