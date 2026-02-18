Trainer-Rochade: Liefering präsentiert Beichler-Nachfolger

Das Salzburger Trainerkarussell dreht sich bis in die 2. Liga weiter: Nach der Beförderung von Daniel Beichler zum Salzburg-Coach ist nun auch der neue Trainer des FC Liefering bekannt.

Der 39-jährige Deutsche Danny Galm übernimmt künftig das Traineramt beim Zweitligisten und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028. Auch er rückt ähnlich wie Beichler auf, zuletzt war Galm Trainer der Salzburger U18-Akademieauswahl.

Davor war Galm zudem bereits im Hoffenheim-Nachwuchs, beim Youth-League-Team des FC Bayern München sowie als Cheftrainer des SV Sandhausen tätig.

Galm: Weg mit Liefering „konsequent weitergehen“

„Mit Danny Galm haben wir die ideale Lösung gefunden. Er kennt die Prinzipien, die Abläufe und den Weg der Spielerentwicklung in unserem System. Danny hat in dieser Saison bereits mit der U18 sehr erfolgreich gearbeitet und bringt gleichzeitig wertvolle Erfahrung aus dem deutschen und internationalen Spitzennachwuchs- und Profibereich mit“, begrüßt Liefering-Sportdirektor Bernhard Seonbuchner die schnelle Entscheidung.

Letsch-Aus in Salzburg! Janko: „Man hat intern den Glauben verloren“

Neo-Coach Galm will an die bekannten Prinzipien anknüpfen: „Gemeinsam mit dem Staff wollen wir die gute Basis nutzen, die in den vergangenen Monaten gelegt wurde, und den Weg konsequent weitergehen.“

(Red./FC Liefering).

Beitragsbild: Imago.