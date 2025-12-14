Trainersuche in Linz: Das sind die Kandidaten bei Blau-Weiß

Der FC Blau-Weiß Linz, Tabellenschlusslicht in der ADMIRAL Bundesliga, befindet sich aktuell auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer.

Nachdem Mitja Mörec am 30. November freigestellt wurde, will man sich bis Weihnachten auf einen neuen Coach festlegen. Die Mannschaft wird aktuell von Interimstrainer Andreas Gahleitner betreut.

Entscheidung wurde noch keine getroffen bzw. auch noch kein interner Favorit ausgemacht. Nach Sky-Informationen beschäftigen sich die Verantwortlichen bei den Blau-Weißen jedoch mit folgenden Kandidaten:

Thomas Silberberger

Der 52-jährige gebürtige Innsbrucker ist aktuell Cheftrainer der Admira und mit dieser mitten im Kampf um den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga. Silberberger, der auch als Sky-Experte tätig ist, verfügt über reichlich Bundesliga-Erfahrung (über 150 Spiele mit der WSG Tirol).

Michael Wimmer

Auch der 45-jährige Deutsche verfügt über Erfahrung in der obersten österreichischen Spielklasse. Von Januar 2023 bis Mai 2024 war Wimmer Cheftrainer der Wiener Austria. Aktuell trainiert er Jahn Regensburg in der 3. deutschen Liga und besitzt dort einen Vertrag bis 2027.

Michael Köllner

Der 55-jährige Deutsche ist aktuell vereinslos. Zuvor trainierte Köllner unter anderem den FC Ingolstadt, 1860 München und den 1. FC Nürnberg. In Österreich war er noch nicht tätig.

Patrick Enengl

Enengl ist wie auch Silberberger aktuell Cheftrainer in der ADMIRAL 2. Liga – beim SKU Amstetten. Mit den Niederösterreichern liegt der 31-jährige Coach nur einen Punkt hinter Spitzenreiter St. Pölten. Er gilt jedoch als Außenseiter auf die Position bei Blau-Weiß und passt auch nicht in das ausgegebene Anforderungsprofil.

„Mr. X“

Das Trainerkarussell wird wohl noch weiter an Fahrt aufnehmen, so ergeben sich immer noch weitere Möglichkeiten. Eine alternative Option ist nicht auszuschließen.

(Red.) / Bilder: GEPA/Imago