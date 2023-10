Trainersuche: Schalke hat offenbar bei Raul angefragt

Neuer Trainer nach dem Hertha-Spiel?

„Schalke als Verein mit seinen fantastischen Fans wird immer einen riesengroßen Platz in meinem Herzen haben“, sagte er vor einiger Zeit, und: „Die zwei Jahre hier bleiben unvergesslich.“

Der Tabellen-16. Schalke sucht seit der Trennung von Thomas Reis in der vergangenen Woche einen neuen Chefcoach. Beim 1:3 beim SC Paderborn saßen die Interimstrainer Matthias Kreutzer und Mike Büskens auf der Bank. Das Duo wird das Team auch am Sonntag im Heimspiel gegen Hertha BSC (13:30 Uhr LIVE und EXKLUSIV auf Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) betreuen. In der Länderspielpause wollen die Königsblauen dann einen neuen Trainer präsentieren.

Eine interne Lösung ist dabei nahezu ausgeschlossen, wie der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer am Sonntag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bekräftigte. „Unser Ziel ist es, einen neuen Trainer zu holen“, sagte er: „Und ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das in absehbarer Zeit gelingen wird. Wir arbeiten mit Hochdruck daran.“

(SID) / Bild: Imago