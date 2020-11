Trainerwechsel bei Schwab & Murg: Ex-Real-Profi neuer PAOK-Coach

via

Trainerwechsel in Griechenland: Die beiden Ex-Rapid-Profis Stefan Schwab und Thomas Murg haben bei PAOK Saloniki einen neuen Coach erhalten. Statt von Abel Ferreira wird der griechische Vizemeister nun vom uruguayischen Ex-Real-Profi Pablo Garcia trainiert.

Ferreira, der seit Sommer 2019 in Saloniki im Amt war, verlässt den Verein in Richtung Brasilien: Der südamerikanische Traditionsklub Palmeiras warb den Coach um umgerechnet 600.000 Euro ab. Der zehnfache brasilianische Meister liegt derzeit nur auf dem siebten Tabellenplatz und entließ kürzlich den einstigen Real-Trainer Vanderlei Luxemburgo.

Neuer Trainer bei den Griechen ist indes Pablo Garcia, der von der internen U20-Auswahl hinaufrückt. PAOK ist für den ehemaligen Mittelfeldspieler die erste Profistation als Trainer, zu aktiven Zeiten sammelte der 66-fache Teamspieler Uruguays allerdings viel Erfahrung: Garcia spielte unter anderem für Real Madrid, Atletico Madrid sowie den AC Mailand.

Ex-Rapid-Duo siegte gegen Knett

Sein Trainerdebüt absolvierte der Neo-Coach bereits erfolgreich: Beim 3:1-Sieg gegen Panetolikos wirkten Thomas Murg und Stefan Schwab, der eine Torvorlage beisteuerte, von Beginn an mit. Bei den Gegnern spielte Ex-Lustenau-Goalie Christoph Knett durch.

PAOK liegt in der Liga derzeit auf Platz vier, vor der nächsten Runde der Super League trifft der dreifachen Meister am Donnerstag in der Europa League auf PSV Eindhoven.

