Trainerwechsel im Saisonfinish: Keine Garantie auf den Klassenerhalt

Mit dem Trainerwechsel von Rene Poms zu Ferdinand Feldhofer entschied sich der GAK als erster Klub der Qualifikationsgruppe im Saisonfinish die Reißleine zu ziehen. Doch haben sich so späte Trainerwechsel bisher gelohnt? Ein Rückblick auf auf die Trainerwechsel der abstiegsgefährdeten Klubs seit Einführung des aktuellen Ligamodus in der Saison 2018/19 zeigt: Viermal konnte auch ein Änderung auf der Position des Chefcoachs den Abstieg nicht verhindern.

Saison 2018/19

In der Premierensaison des Ligamodus zeigte sich erstmals die neue Drucksituation durch die Teilung der Liga nach 22 Runden in Meister- und Qualifikationsgruppe inklusive Punkteteilung. Altach entschied sich bereits zwei Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs für einen Trainerwechsel. Dieser sollte sich bezahlt machen: Interimstrainer Wolfang Luisser und Alex Pastoor führten die Vorarlberger auf Platz drei in der Qualifikationsgruppe, während Wacker Innsbruck mit Thomas Grumser als Nachfolger von Karl Daxbacher trotz besserer Ausgangsposition den Gang in die 2. Liga antreten musste.

SCR Altach:

03.03.19 / nach Runde 20: Werner Grabherr (auf Platz 12 im Grunddurchgang) -> Wolfgang Luisser

(auf Platz 12 im Grunddurchgang) -> 18.03.19 / nach Runde 22: Wolfgang Luisser (auf Platz 5 in Qualifikationsgruppe) -> Alex Pastoor (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: 3)

Wacker Innsbruck:

05.03.19 / nach Runde 20: Karl Daxbacher (auf Platz 10 im Grunddurchgang) -> Thomas Grumser (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: 6 / Abstieg)

Saison 2019/20

In der „Corona-Saison“ 2019/20 gelang dem SKN St. Pölten ein erfolgreicher Wechsel auf der Trainerposition. Robert Ibertsberger übernahm die Niederösterreicher als Tabellenschlusslicht und führte sie im Früh-Sommer letztlich souverän zum Klassenerhalt. Am Ende war die WSG Tirol Letzter, verabschiedet hat sich jedoch der SV Mattersburg nach dem Commerzialbank-Skandal um Präsident Martin Pucher.

Admira:

23.02.20 / nach Runde 20: Klaus Schmidt (auf Platz 11 im Grunddurchgang) -> Zvonimir Soldo (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: 5)

SKN St. Pölten:

09.03.20 / nach Runde 22: Alexander Schmidt (auf Platz 6 in Qualifikationsgruppe) -> Robert Ibertsberger (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: 3)

Saison 2020/21

Zahlreiche Kursänderungen wurden in der Saison 2020/21 vorgenommen. Bei Altach, Ried, St. Pölten und der Admira kam es zu späten Trainerwechseln. Im Gegensatz zur Vorsaison konnte der SKN jedoch nicht das Ruder rumreißen. Nach der Trennung von Robert Ibertsberger schlitterte St. Pölten mit Georg Zellhofer und anschließend Gerald Baumgartner zum Abstieg.

SCR Altach:

23.02.21 / nach Runde 18: Alex Pastoor (auf Platz 12 im Grunddurchgang) -> Damir Canadi (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: 4)

SV Ried:

25.03.21 / nach Runde 22: Miron Muslic (auf Platz 5 in Qualifikationsgruppe) -> Andreas Heraf (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: 3)

SKN St. Pölten:

05.04.21 / nach Runde 23: Robert Ibertsberger (auf Platz 4 in Qualifikationsgruppe) -> Georg Zellhofer

(auf Platz 4 in Qualifikationsgruppe) -> 27.04.21 / nach Runde 28: Georg Zellhofer (auf Platz 6 in Qualifikationsgruppe) -> Gerald Baumgartner (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: 6 / Abstieg)

Admira:

26.04.21 / nach Runde 27: Damir Buric (auf Platz 5 in Qualifikationsgruppe) -> Klaus Schmidt (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: 5)

Saison 2021/22

Vier der sechs Klubs der Qualifikationsgruppe 2021/22 wechselten den Trainer, nur die WSG Tirol und die Admira nicht. Während die Tiroler mit Thomas Silberberger am Ende ganz oben standen, musste die Admira mit Andreas Herzog nach einer dramatischen Schlussrunde absteigen. Nur ein Zähler fehlte den Niederösterreichern auf die punktgleichen Altach, Ried und Hartberg. Ohne Punkteteilung hätte die Admira den Klassenerhalt geschafft.

SCR Altach:

17.12.21 / nach Runde 18: Damir Canadi (auf Platz 12 im Grunddurchgang) -> Ludovic Magnin (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: 4)

TSV Hartberg:

07.03.22 / nach Runde 22: Kurt Russ (auf Platz 4 in Qualifikationsgruppe) -> Klaus Schmidt (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: 5)

SV Ried:

31.12.21 / nach Runde 18: Christian Heinle (auf Platz 6 im Grunddurchgang) -> Robert Ibertsberger

(auf Platz 6 im Grunddurchgang) -> 18.04.22 / nach Runde 27: Robert Ibertsberger (auf Platz 3 in Qualifikationsgruppe) -> Christian Heinle (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: 3)

LASK:

03.05.22 / nach Runde 29: Andreas Wieland (auf Platz 2 in Qualifikationsgruppe) -> Dietmar Kühbauer (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: 2)

Saison 2022/23

Auch in der Saison 2022/23 wurde fleißig auf den Trainerpositionen gewechselt. Bei der SV Ried ohne Erfolg: Maximilian Senft konnte Abstieg nicht verhindern.

TSV Hartberg:

14.11.22 / nach Runde 16: Klaus Schmidt (auf Platz 12 im Grunddurchgang) ->Markus Schopp (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: 4)

SV Ried:

01.03.23 / nach Runde 19: Christian Heinle (auf Platz 12 im Grunddurchgang) -> Maximilian Senft (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: 6 / Abstieg)

Wolfsberger AC:

05.03.23 / nach Runde 20: Robin Dutt (auf Platz 9 im Grunddurchgang) -> Manfred Schmid (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: 1)

SCR Altach:

20.03.23 / nach Runde 22: Miroslav Klose (auf Platz 6 in Qualifikationsgruppe) -> Klaus Schmidt (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: 5)

Saison 2023/24

Ein ähnliches Schicksal erlitt Andreas Heraf mit Austria Lustenau. Die Vorarlberger konnten bis zur Übernahme von Heraf kein einziges Saisonspiel gewinnen. Der Rückstand war trotz Punkteteilung und vier Siegen zu groß, um noch an die Konkurrenz heranzukommen.

Austria Lustenau:

31.12.23 / nach Runde 17: Alexander Schneider (auf Platz 12 im Grunddurchgang) -> Andreas Heraf (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: 6 / Abstieg)

Austria Wien:

13.05.24 /nach Runde 31: Michael Wimmer (auf Platz 2 in Qualifikationsgruppe) -> Christian Wegleitner (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: 2)

Saison 2024/25

Beim GAK soll nun Ex-Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer dafür sorgen, dass die Steirer nicht der erste Aufsteiger seit der Liga-Reform sind, der sofort wieder runter muss. Eine Garantie auf den erhofften Trainer-Effekt gibt es jedoch nicht, wie die Vergangenheit zeigt.

GAK:

21.03.25 / nach Runde 22: Rene Poms (auf Platz 5 in Qualifikationsgruppe) -> Ferdinand Feldhofer (Endplatzierung in Qualifikationsgruppe: ?)

