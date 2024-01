Traiskirchen kassiert vierte Niederlage in Folge

Die Negativserie der Traiskirchen Lions in der Basketball-Superliga hält an. Die Niederösterreicher verloren am Samstag in der 18. Runde auswärts bei UBSC Graz mit 61:74 und kassierten damit ihre vierte Niederlage in Folge.

In der Tabelle mussten die Lions dadurch Rang drei an den SKN St. Pölten, der gegen das noch sieglose Schlusslicht Panthers Fürstenfeld mit 95:70 gewann, abtreten. Traiskirchen fiel gar hinter Wels und die Grazer auf Rang sechs zurück.

Die Flyers Wels besiegten die Oberwart Gunners mit 71:62. Im Duell der Nachzügler gewannen die Vienna Timberwolves in Eisenstadt bei den BBC Nord Dragonz mit 81:65.

(APA)/Bild: GEPA