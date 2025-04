Traiskirchen und Oberwart führen im BSL-Viertelfinale

In den beiden Viertelfinal-Spielen der Basketball-Superliga der Männer vom Gründonnerstag stellten die Traiskirchen Lions sowie die Oberwart Gunners in der „best of five“-Serie jeweils auf 2:0.

Die Niederösterreicher setzten sich zu Hause gegen die Klosterneuburg Dukes 87:78 (47:32) durch, die Burgenländer gewannen bei den Bulls in Kapfenberg 75:65 (35:33). Die vielleicht entscheidenden dritten Spiele gehen am Ostermontag (17.30 Uhr) in Oberwart bzw. Klosterneuburg in Szene.

Am Freitag (18.00) treffen Gastgeber UBSC Graz und die Swans Gmunden im zweiten Spiel aufeinander. Gmunden führt mit 1:0. Im vierten Viertelfinale liegen die Nord Dragonz gegen die Flyers Wels überraschend 2:0 voran. Auch in diesen Begegnungen steht am Montag Spiel drei auf dem Programm.

(APA)

Beitragsbild: GEPA