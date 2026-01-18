Traiskirchen und Vienna feiern Siege im Rennen um Top sechs

In zwei Duellen um die Top sechs der Basketball-Superliga haben die Traiskirchen Lions am Sonntag mit einem 86:71-Sieg bei den Swans Gmunden bis auf zwei Punkte zu den siebentplatzierten Oberösterreichern aufgeschlossen.

BC Vienna wiederum feierte einen 93:91-Heimerfolg gegen die Klosterneuburg Dukes und ist nun punktgleich mit den fünftplatzierten Niederösterreichern auf Platz sechs zu finden. Am Samstag hatten Oberwart, Wels und Kapfenberg Auswärtssiege gefeiert.

(APA) / Bild: GEPA