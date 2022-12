Transfer bahnt sich an: Neuer Klub für Coutinho?

Nach seinem festen Wechsel vom FC Barcelona zu Aston Villa im Sommer könnte Philippe Coutinho den Premier-League-Klub schon im Winter wieder verlassen.

Wie sein Berater Kia Joorabchian der Zeitung „Globo“ verriet, sei ein Wechsel von Coutinho zum brasilianischen Klub Corinthians Sao Paulo in Arbeit. „Ich werde mein Bestes für einen Wechsel nach Sao Paulo geben“, erklärte der Berater.

Zu Problemen könnte allerdings bei den Verhandlungen noch das hohe Gehalt des 30-Jährigen führen. Hinzu kommt, dass Sao Paulo Coutinho lieber ausleihen würde, Aston Villa aber eher einen Verkauf anstrebt.

In dieser Saison ohne Scorerpunkt

Coutinho war im Sommer für 20 Millionen Euro fest von Barcelona zu Aston Villa gewechselt. In der laufenden Saison stand der Offensivmann in nur sechs PL-Spielen in der Startelf, eine Torbeteiligung ist Coutinho in zwölf Spielen noch nicht gelungen.

Neben Corinthians soll auch Flamengo Rio de Janeiro Interesse an einer Verpflichtung Coutinhos zeigen.

Bild: Imago