Transfer offiziell: Austria verpflichtet Cristiano

Die Wiener Austria verpflichtet Cristiano Robert do Amaral, kurz Cristiano,aus Brasilien. Das vermelden die Veilchen am Dienstag.

Der 22-Jährige wird für ein Jahr aus Brasilien ausgeliehen. Die Favoritner besitzen zudem eine Kaufoption für Cristiano. Der Brasilianer hat am Montag bereits die Leistungstests absolviert und wird beim ersten Mannschaftstraining unter Neo-Cheftrainer Stephan Helm dabei sein.

Der Offensivspieler war in der Saison 2022/23 von Sao Bento an ASA Arapiraca verliehen. Er galt in der zweithöchsten Liga der Region Sao Paulo als einer der besten Spieler der Spielzeit. 2020 für Coritiba und 2021 für Sport Recife konnte der Brasilianer zudem auch schon einige Einsätze in der brasilianischen Serie A absolvieren. Die letzten Monate trainierte der Brasilianer beim Austria-Kooperationsverein SV Stripfing mit.

Ortlechner von Cristiano überzeugt

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner sagt zur Neuverpflichtung: „Cristiano hat in den letzten Monaten im Training bei unserem Kooperationsverein SV Stripfing einen guten Eindruck hinterlassen. Wir sind überzeugt, dass er gute Anlagen mitbringt und uns in der Kampfmannschaft helfen kann. Er ist ein flexibel einsetzbarer Offensivspieler mit Stärken im Eins gegen Eins. Wir werden ihm auch die nötige Zeit geben, um sich einzugewöhnen.“

Cristiano selbst sagt zu seinem Wechsel nach Wien Favoriten: „Als sich die Möglichkeit ergab, nach Österreich zu kommen, war ich glücklich, aber noch viel glücklicher, als ich von Austria Wien erfahren habe: einem großen und traditionsreichen Klub mit einer langen Historie. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Fans stolz machen.“

(Red./FK Austria Wien) / Bild: FK Austria Wien