Die Wiener Austria startet am heutigen Montag in die Sommervorbereitung – nicht mit dabei sein wird Transferziel Aleksandar Dragovic. So steht es um einen Transfer des 33-Jährigen.

Seit dem Abgang von Roter Stern Belgrad kursieren Gerüchte über eine Rückkehr des 100-fachen ÖFB-Teamspielers zum FK Austria Wien. Beim Testspiel des Nationalteams gegen Serbien in Wien (2:1) bestätigte Dragovic Verhandlungen mit den „Veilchen“. „Ich habe schon einmal erwähnt, dass ich ein Angebot von der Austria habe und bin im Austausch mit meiner Familie. Sobald es etwas zu verkünden gibt, werde ich das tun“, sagte der 33-Jährige damals.

Auch in der Vergangenheit hatte der Defensivspieler mehrfach betont, für eine Rückkehr zur Austria offen zu sein. Der Transfer, für Dragovic eine Herzensangelegenheit, ist bisher aber nicht zustande gekomen.

Dragovic nicht beim Austria-Trainingsauftakt! Ein schlechtes Zeichen?

Sicher ist bisher nur, dass der Innenverteidiger beim Trainingsauftakt der Wiener am heutigen Montag fehlt. Dragovic hatte beim ÖFB-Spiel gegen Serbien betont, beim Trainingsauftakt der Austria dabei sein zu wollen, wenn der Wechsel passieren sollte. „Wenn es so ist, dann werde ich beim Trainingsstart am 24. Juni auf jeden Fall dabei sein“, sagte der 33-Jährige. Ein Zeichen, dass der Transfer möglicherweise doch nicht zustande kommen könnte.

Die Verhandlungen zwischen Verein und Spieler laufen allerdings weiter. Bisher konnte aber noch keine Einigung gefunden werden. Bei einem anderen Verein hat Dragovic bis dato auch noch nicht unterschrieben, ein Angebot der Admira hat der Defensivspieler abgelehnt. Laut einem Bericht von Laola 1 soll der italienische Topklub AS Roma an Dragovic interessiert sein.

(Red.) / Bild: GEPA