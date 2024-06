Aleksandar Dragovic wird seit seinem Abgang von Roter Stern Belgrad mit einer Rückkehr nach Österreich in Verbindung gebracht. Im Rahmen des ÖFB-Testspiels gegen Serbien hat der 33-Jährige klar Stellung zu den Gerüchten rund um eine Rückkehr in seine Heimat bezogen.

Vor allem mit einer Rückkehr von Dragovic zu seinem Jugendverein Austria Wien oder einem Wechsel zu Zweitligist Admira wurde in den vergangenen Wochen spekuliert. Zumindest mit einem Gerücht räumte der Innenverteidiger jetzt auf. „Die Admira wird es auf jeden Fall nicht, so viel kann ich schon einmal versprechen“, verriet Dragovic im Interview mit dem ORF. Damit hat sich ein Wechsel zum Team von Neo-Trainer Thomas Silberberger wohl endgültig zerschlagen.

Austria-Comeback rückt näher

Ein Wechsel zu Dragovic‘ Jugendklub Austria Wien rückt indes immer näher. „Ich habe schon einmal erwähnt, dass ich ein Angebot von der Austria habe und bin im Austausch mit meiner Familie. Sobald es etwas zu verkünden gibt, werde ich das tun“, so der 33-Jährige weiter. In der Vergangenheit hatte Dragovic mehrfach betont, für eine Rückkehr zur Austria offen zu sein.

Wieder bei den „Veilchen“ aufzuschlagen wäre für den Defensivspieler eine Herzensangelegenheit, wie er verriet: „Ich bin Austrianer, dort bin ich groß geworden und sie ist mein Verein. Die letzten drei Jahre lief es für die Austria nicht wirklich wie gewünscht. Von daher ist der Anreiz da, die Austria zu alter Stärke zu führen und dorthin zu bringen, wo sie hingehört und das ist für mich ganz klar in die Top-Drei. Wenn es so kommen sollte, wäre das sicher eine große Herausforderung für mich. Wenn es so ist, dann werde ich beim Trainingsstart am 24. Juni auf jeden Fall dabei sein.“

Ortlechner über Dragovic-Gerücht: „Sind immer wieder in Kontakt“

Ehrung für 100 Länderspiele

Im Vorfeld des Testspiels gegen Serbien (2:1) ist Dragovic für seine 100 Länderspiele im ÖFB-Team geehrt worden. Sein Debüt gab der Innenverteidiger am 6. Juni 2009 – ebenfalls gegen Serbien (0:1), das Heimatland seiner Eltern. Sein bisher letztes Spiel im ÖFB-Dress spielte Dragovic am 29. März 2022 gegen Schottland (2:2).

(Red.) / Bild: Imago