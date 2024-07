Bahnt sich bei Manchester United eine Transfersensation an? Eigenbauspieler Marcus Rashford könnte den Verein verlassen.

Einem Bericht der englischen Tageszeitung The Sun zufolge soll United bereit sein, sich Angebote für den 26-Jährigen anzuhören. In den vergangenen Transferzeiten galt der Offensivspieler bei den „Red Devils“ noch als unverkäuflich. Ein Disput mit Trainer Erik ten Hag soll das jedoch nun geändert haben. Da der Niederländer weiterhin Coach in Manchester bleibt, hat Rashford wohl keine Zukunft beim Verein mehr.

Laut dem Bericht fordert United eine Ablösesumme von 80 Millionen Pfund, was etwa 94 Millionen Euro entsprechen würde. Die „Red Devils“ müssen sich jedoch vielleicht mit weniger zufrieden geben, denn Rashford hat sich mit durchwachsenen Leistungen in der vergangenen Saison nicht gerade ins Rampenlicht gespielt. In 43 Pflichtspielen gelangen dem Offensivspieler acht Tore und fünf Vorlagen. Dem Bericht zufolge soll der Klub auch bei einer Summe von 60 Millionen Pfund (70 Millionen Euro) gesprächsbereit sein. Der Vertrag des Stürmers läuft noch bis Sommer 2028.

Rashford bisher nur bei United

Rashford kickte in seiner gesamten Fußballkarriere nur für Manchester United. Aus dem Nachwuchs schaffte er in der Saison 2015/16 erstmals den Sprung in den Profikader. Sein Pflichtspieldebüt für die „Red Devils“ gab der Stürmer am 25. Februar 2016 in der Europa League gegen den FC Midtjylland. Beim 5:1-Heimerfolg wurde er mit einem Doppelpack zum zweitjüngsten Torschützen des Bewerbs. Auch in seinem Premier-League-Debüt gegen den FC Arsenal drei Tage später traf er doppelt. Insgesamt absolvierte Rashford 402 Profi-Pflichtspiele für United. Dabei gelangen ihm 131 Treffer und 66 Vorlagen.

Bild: Imago