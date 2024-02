Auch für den ehemaligen Sturm Graz– und WSG Tirol-Angreifer Kelvin Yeboah hat es am Transfer-Deadline-Day einen Wechsel gegeben. Den 23-Jährigen zieht es zu Standard Lüttich nach Belgien.

Der Ghanaer wird bis zum Sommer von seinem Stammverein FC Genua ausgeliehen. Die erste Saisonhälfte verbrachte Yeboah per Leihe in Frankreich bei Montpellier. Mit nur 15 Pflichtspieleinsätzen und keinem Start von Beginn kam dem Stürmer aber nur eine Reservistenrolle zu. In Lüttich soll sich das nun ändern.

Viele Leihen in Deutschland

In Deutschland hat es am Deadline Day einige Leihen gegeben. Bei Eintracht Frankfurt bekommt ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic mit Hugo Eketike einen vielversprechenden Sturmpartner. Der 21-Jährige kommt per Leihe von Paris Saint-Germain, laut Sky-Informationen ist eine Kaufoption in der Höhe von 30 Millionen Euro inkludiert.

Ligakonkurrent Darmstadt verstärkt sich im Abstiegskampf der Deutschen Bundesliga mit Schalke-Stürmer Sebastian Polter. Auch der 32-Jährige kommt per Leihe, die Kaufoption für den Sommer beträgt eine halbe Million Euro. Der ehemalige Salzburg-Spieler Diadie Samassekou wird bis zum Sommer von der TSG Hoffenheim nach Spanien zum FC Cadiz ausgeliehen.

Dahoud kehrt in die Bundesliga zurück – Werder holt United-Talent

Der Offensivspieler Pep Biel wechselt leihweise von Olympiakos Piräus zum FC Augsburg. Auch hier gibt es eine Leihe mit Kaufoption, über die exakte Höhe gibt es keine Informationen. Auch Mahmoud Dahoud kehrt leihweise in die Deutsche Bundesliga zurück. Der 28-Jährige wechselt bis zum Sommer zum VfB Stuttgart, auch hier gibt es eine Kaufoption.

Werder Bremen verstärkt sich mit einem Talent von Manchester United. Der 19 Jahre alte Norweger Isak Hansen-Aaröen wechselt zum Deutschen Bundesligisten, der zu den Vertragsdetails keine Angaben machte. Laut transfermarkt.at läuft der Vertrag bei Werder bis 2026.

(Red.) / Bild: Imago