Transferexperte sicher: Tchouameni-Wechsel fix

Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist der Wechsel von Aurelien Tchouameni vom AS Monaco zu Real Madrid fix.

Der 22-jährige Franzose wechselt demnach für 80 Millionen Euro plus Boni zu den „Königlichen“. Der Mittelfeldspieler soll in Kürze einen Vertag bis 2027 unterzeichnen.

Aurelién Tchouaméni to Real Madrid, here we go! Talks were at final stages yesterday night between Real and Monaco, it’s now fully agreed after final meeting for €80m plus add-ons to €100m. ⚪️🤝 #RealMadrid

Tchouaméni only wanted Real with contract until 2027 already agreed. pic.twitter.com/rCBPeEWY3r

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2022