Transferkönige des Deadline Day! PL-Klub (wieder) im Kaufrausch

Nicht einen, nicht zwei oder drei, sondern gleich sieben (!) Transfers hat Premier-League-Klub Nottingham Forest am Deadline Day eingetütet. Der Kaufrausch der „Tricky Trees“ wird allmählich zur Tradition.

In finanzieller Hinsicht mag sich der FC Chelsea mit seinen rund 465 Millionen Euro auf dem Markt gelassenen Sommer-Ausgaben den eher unrühmlichen Titel „Transferkönig“ gesichert haben, doch in puncto Quantität geht die Krone eindeutig zum Ligakonkurrenten aus Nottingham, zumindest was den Deadline Day anbelangt.

So hatten die „Tricky Trees“ am Freitag kurz vor Transferschluss gleich sieben Neuzugänge zu vermelden. Nuno Tavares vom FC Arsenal am Morgen, Callum Hudson-Odoi von den Blues und Nicolas Dominguez vom FC Bologna am Nachmittag machten den Anfang, es folgten spät am Abend Odysseas Vlachodimos von Benfica Lissabon, Ibrahim Sangare von der PSV Eindhoven, Divock Origi vom AC Milan sowie Andrew Omobamdele von Norwich City.

Ein außergewöhnlicher Transfer-Endspurt, der die Fans des Premier-League-Klubs dennoch nicht gerade überrascht haben dürfte. Bereits in der abgelaufenen Spielzeit hat Nottingham mit zusammengerechnet erschlagenden 30 Neuzugängen für Aufsehen gesorgt. Der Kader für diese Saison ist mit 37 Akteuren vollgepackt wie sonst keiner in der Liga (Burnley auf Rang zwei mit 34 Spielern).

(skysport.de) / Bild: Imago