Trauer um Buffy Ettmayer

Der ÖFB und die heimische Fußballfamilie trauern um Johann „Buffy“ Ettmayer. Der 30-fache ÖFB-Teamspieler ist im Alter von 76 Jahren verstorben.

Ettmayer begann seine Karriere 1963 beim FK Austria Wien. 1966 wechselte der gebürtige Wiener nach Tirol zum FC Wacker Innsbruck. Dort wurde er aufgrund seines trickreichen Spiels zum Publikumsliebling. Im ÖFB Cup Finale von 1970 erzielte er gegen den LASK den 1:0-Siegtreffer und sicherte so den ersten Titelgewinn der Vereinsgeschichte in diesem Wettbewerb. 1971 gewann Wacker mit Ettmayer auch den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte.

In der darauffolgenden Saison wechselte er nach Deutschland zum VfB Stuttgart, für den er in 97 Spielen 34 Tore erzielte. Am 26. Januar 1974 schoss Ettmayer in der Partie gegen Eintracht Frankfurt das 10.000 Tor der deutschen Bundesliga-Geschichte. 1974 übernahm Buffy Ettmayer die VfB-Kapitänsschleife. Nach dem erstmaligen Abstieg des VfB aus der Bundesliga 1975 ging man getrennte Wege.

Von 1975 bis 1977 spielte er beim Hamburger SV. Für die Hanseaten bestritt er 27 Bundesligaspiele, in denen er vier Tore erzielte. Der HSV wurde 1976 DFB-Pokalsieger. 1977, als der HSV durch einen 2:0-Sieg über den RSC Anderlecht den Europacup der Cupsieger gewann, stand er nur in einem Vorrundenspiel am Feld.

Nach Saisonende wechselte er für eine Saison zum Schweizer Zweitligisten FC Lugano.

Von 1978 bis 1981 spielte er in der Zweiten Bundesliga Gruppe Süd für den Freiburger FC. In 67 Partien erzielte er 14 Tore.

Zum Abschluss seiner Spielerlaufbahn spielte er von 1981 bis 1983 beim Amateurverein SV Göppingen, für den er zeitweise auch als Spielertrainer aktiv war.

1984 wurde der mittlerweile 37-jährige Trainer des damaligen Landesligisten SpVgg Rommelshausen.

Für das Nationalteam lief Ettmayer zwischen 1968 und 1975 30 Mal Auf. In der Nationalmannschaft konnte er keinen Torerfolg verbuchen. Er war unter Leopold Šťastný an allen sechs Qualifikationsspielen für die EM 1972 gegen Italien, Schweden und Irland als Spieler aktiv.

Ettmayer war nicht nur für sein trickreiches Spiel, sondern auch für seinen legendären Schmäh bekannt und beliebt.

Quelle: ÖFB

Artikelbild: GEPA