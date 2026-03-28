Traum-Debüt für Wanner & Chukwuemeka: So bewerten die Sky-User das ÖFB-Nationalteam
Mit einem beeindruckenden 5:1-Sieg gegen Ghana ist Österreichs Nationalteam ins Länderspieljahr 2026 gestartet.
Nach der Partie konnten die Sky-User die Leistungen der einzelnen ÖFB-Spieler sowie von Teamchef Ralf Rangnick bewerten (von 6=Weltklasse bis 1= Sehr Schwach).
Besonders überzeugten die beiden Debütanten Paul Wanner und Carney Chukwuemeka, aber auch Dauerbrenner Nicolas Seiwald und Torschütze Marcel Sabitzer erhielten Topnoten.
Die ÖFB-Noten im Überblick:
(Red.) Foto: GEPA