Traum geht in Erfüllung: Klopp meldet sich nach Aufstieg bei “The Beast” Akinfenwa

View this post on Instagram

Die Wycombe Wanderers und ihr Stürmer “The Beast” Adebayo Akinfenwa schafften gestern den Aufstieg in die englische Championship. Danach gab @realakinfenwa ein legendäres Interview, in dem er sich wünschte, dass sich Jürgen Klopp bei ihm per WhatsApp meldet. Und “Kloppo” meldete sich prompt und machte den 38-Jährigen “happy”. #Akinfenwa #Wycombe #WycombeWanderers #Klopp #relegation #Aufstieg #Championship #TheBeast