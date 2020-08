Traumdebüt! Lorient gewinnt dank ÖFB-Legionär Grbic

ÖFB-Legionär Adrian Grbic hat in der französischen Ligue 1 einen Traum-Einstand gefeiert. In seinem ersten Spiel für seinen neuen Klub FC Lorient traf der 24-Jährige und führte sein Team zu einem 3:1-Auftaktsieg über den RC Straßburg.

Dabei begann die Partie für den Aufsteiger nicht optimal, Sraßburg ging nach nur 30 Minuten in Führung. In der zweiten Spielhälfte schlugen die “Seehechte” zurück: Zunächst traf Yoane Wissa zum Ausgleich (51.), ehe der große Auftritt von Grbic kam. Der ÖFB-Legionär schnappte sich in der 60. Minute die Kugel und verwertete einen Strafstoß zum 2:1. In der 84. Minute wurde Grbic dann ausgewechselt, kurz danach machte Lorient den Sack zu und erhöhte auf 3:1 (87.).

