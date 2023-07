Traumdebüt! Messi schießt Inter Miami in der Nachspielzeit zum Sieg

Fußball-Weltmeister Lionel Messi hat seinen neuen Club Inter Miami bei seinem ersten Einsatz zu einem späten Sieg geschossen. Der Argentinier verwandelte am Freitag (Ortszeit) in der vierten Minute der Nachspielzeit einen direkten Freistoß zum 2:1 (1:0)-Sieg im nordamerikanischen Leagues Cup gegen den mexikanischen Club Cruz Azul.

Rund 21.000 Zuschauer – darunter Stars wie LeBron James, Serena Williams, Gloria Estefan oder Kim Kardashian – hatten bis zur 54. Spielminute gewartet. Dann kam der Weltfußballer zusammen mit dem ebenfalls kürzlich verpflichteten spanischen Weltmeister Sergio Busquets ins Spiel.

„Großartige Dinge werden passieren. Ich fühle den gleichen Wunsch, den ich schon immer als Wettkämpfer verspürt habe, und möchte gewinnen und Miami helfen, zu wachsen“, hatte der 36 Jahre alte Messi in der Vorwoche bei seiner Vorstellung gesagt.

Inter Miami hat in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) seit elf Spielen nicht mehr gewonnen und liegt in der Eastern Conference derzeit auf dem letzten Platz. Auch deshalb hat der Club von Miteigentümer David Beckham neben Messi und Busquets zuletzt den langjährigen spanischen Nationalspieler Jordi Alba vom FC Barcelona verpflichtet.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏

Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023