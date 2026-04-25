Traumtor von Eze! Arsenal legt im Titelrennen vor

Der FC Arsenal ist mit einem 1:0-Heimerfolg gegen Newcastle United vorerst wieder an die Spitze der Premier League gesprungen.

Auch in Nordlondon wurde vor dem Anpfiff an den verstorbenen Alexander Manninger gedacht, der von 1997 bis 2001 für Arsenal gespielt hatte. Arsenal legte danach forsch los, Eze traf nach einem abgespielten Eckball genau ins Eck. Die Partie blieb aber bis zum Schlusspfiff offen, danach brandete lauter Jubel auf.

Durch den Sieg gegen Newcastle kehrte Arsenal nach zwei Liganiederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurück. In der Tabelle verdrängte die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta Manchester City wieder von Platz eins. Doch die Cityzens haben nur drei Punkte Rückstand und ein Spiel weniger absolviert.

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