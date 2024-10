Traumtore auf beiden Seiten: Juve schlägt Leipzig in Unterzahl

Wilde Schlussphase, bittere Niederlage: RB Leipzig kommt in der Champions League weiter nicht in Fahrt. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose und den ÖFB-Teamspielern Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner verlor vor heimischer Kulisse trotz Führung und Überzahl 2:3 (1:0) gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin und verspielte den ersten Saisonsieg in der Königsklasse fahrlässig. Im Rennen um das Achtelfinale steht RB ohne Punkte auf dem Konto nun unter Zugzwang.

Benjamin Sesko (30.) erlöste nach einer zähen Anfangsphase die Leipziger, die zum Auftakt einen 1:2-Fehlstart bei Atletico Madrid hingelegt hatten. Dusan Vlahovic (50.) glich aus, danach wurde es hektisch: Zuerst sah Juve-Keeper Michele Di Gregorio nach Handspiel außerhalb des Strafraums (59.) die Rote Karte, in Überzahl traf Sesko wenig später per Handelfmeter (65.) zur erneuten Führung. Doch Vlahovic (68.) egalisierte erneut, ehe Francisco Conceicao (83.) das Spiel drehte. Im kommenden Heimspiel ist RB am 23. Oktober gegen den FC Liverpool (23. Oktober) gefordert.

Alle Tore:

1:0 – Sesko

1:1 – Vlahovic

2:1 – Sesko

2:2 – Vlahovic

2:3 – Conceicao

Beitragsbild: Imago