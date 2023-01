Treichl und Co. bei Viererbob-EM in Altenberg Fünfter

Österreichs Viererbob mit Steuermann Markus Treichl ist beim auch als Europameisterschaft gewerteten Weltcup in Altenberg am Sonntag auf Rang fünf gelandet. Nach dem enttäuschenden 13. Platz im Zweier am Samstag konnte Treichl das Potenzial diesmal ausschöpfen und egalisierte die beiden bisher besten Saisonresultate von Whistler und Altenberg eine Woche zuvor. Der Titel ging an Englands Brad Hall, die weiteren Medaillen an Francesco Friedrich (GER) und Michael Vogt (SUI).

„Die Burschen haben zwei solide Fahrten gezeigt und bewiesen, dass sie mit der Weltspitze mithalten können. Dafür, dass es noch weiter nach vorne geht, fehlen derzeit nur Nuancen“, resümierte Nationaltrainer Wolfgang Stampfer. „Das gibt uns jetzt auch viel Hoffnung für die bevorstehende Weltmeisterschaft in St. Moritz.“

Bei den Frauen ging der EM-Titel im Zweierbob an die Deutsche Laura Nolte, die sich wie tags zuvor im Monobob nur Kaillie Humphries aus den USA geschlagen geben musste. Silber holte die Schweizerin Melanie Hasler, Bronze ging an die Deutsche Kim Kalicki. Österreicherinnen waren keine am Start.