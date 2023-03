Trennung von Hamilton und seiner persönlichen Trainerin

via

Lewis Hamilton verliert eine seiner wichtigsten Vertrauenspersonen. Sie begebe sich „in das nächste Abenteuer“, erklärte die persönliche Trainerin und Physiotherapeutin des Formel-1-Rekordweltmeisters, Angela Cullen (48), am Freitag auf Instagram.

Sieben Jahre hatte Hamilton mit der Neuseeländerin zusammengearbeitet, in diesem Zeitraum vier seiner insgesamt sieben WM-Titel geholt. „Dank ihr bin ich ein stärkerer Athlet und besserer Mensch“, meinte der 38-Jährige zum Abschied.

Gründe sind noch offen

Welche Gründe genau zur Trennung geführt haben, ist offen. Der Zeitpunkt nur ein Rennen nach Saisonstart ist jedenfalls bemerkenswert. „Wir entwickeln uns alle als Menschen, als Organisation“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff am Freitag in einer Pressekonferenz vor dem Grand Prix von Saudi-Arabien in Jeddah. „Und wenn Dinge nicht mehr funktionieren, muss man ehrlich sein, und etwas verändern.“

Hamilton fährt seit 2013 für Mercedes. Das frühere Weltmeisterteam hat erneut mit einem holprigen Saisonstart zu kämpfen. Im Vorjahr hatte Hamilton erstmals in seiner Karriere keinen Grand Prix gewonnen, zum Auftakt dieses Jahres gab es vor zwei Wochen in Bahrain Rang fünf. Hamiltons Vertrag läuft mit Saisonende aus. „Ich bin absolut zuversichtlich“, sagte Wolff auf die Frage, ob der Engländer dem Team darüber hinaus erhalten bleibe. „Wir haben keinen Grund, gegenseitig an uns zu zweifeln.“

