Trikot-Gewinnspiel: Tippe das Linzer Derby!

Am Samstag kommt es in der ADMIRAL Bundesliga zum Linzer Derby: Der FC Blau-Weiß Linz empfängt den LASK (ab 16:30 Uhr live & exklusiv bei Sky – sei mit Sky Stream live dabei)

Nach zehn gespielten Runden befinden sich beide Linzer Klubs in der unteren Tabellenhälfte: Der LASK gewann zuletzt zwei Spiele in Serie und belegt aktuell den neunten Rang (13 Punkte), während die Blau-Weißen mit drei Punkten weniger am Konto nur Elfter sind.

Linzer Erfolge im ÖFB-Cup

Sowohl der LASK als auch Blau-Weiß Linz haben sich am Dienstag den Einzug ins Viertelfinale des ÖFB-Cups gesichert. Während die Truppe von Dietmar Kühbauer souverän mit 2:0 beim SV Stripfing gewann, setzten sich die Blau-Weißen erst im Elfmeterschießen gegen den Vorjahresfinalisten TSV Hartberg durch.

Matchday Facts:

Spiel: FC Blau-Weiß Linz – LASK

FC Blau-Weiß Linz – LASK Bewerb: ADMIRAL Bundesliga

ADMIRAL Bundesliga Spieltermin: Samstag, 01. November 2025 – Anstoßzeit: 17:00 Uhr

Samstag, 01. November 2025 – Anstoßzeit: 17:00 Uhr Spielort: Linz, Hofmann Personal Stadion

Das vergangene Derby am 7. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga konnte der LASK spät mit 2:0 für sich entscheiden. Die Treffer erzielten Christoph Lang (86.) sowie Krystof Danke (90+4.).

HIGHLIGHTS | LASK – FC Blau-Weiß Linz | 7. Runde | 2025/26

Gewinnspiel Blau-Weiß Linz gegen LASK