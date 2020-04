Trikot-Konzept aufgetaucht! Sieht so das neue BVB-Jersey aus?

via

via Sky Sport Austria

Noch ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht klar, wann der Ball wieder rollen kann. Doch bereits jetzt geht der Blick in Sachen Arbeitskleidung der Fußballer weit voraus. Im Netz sind Konzepte aufgetaucht, die die möglichen BVB-Trikots der neuen Saison beinhalten.

Wie nahe die dargestellten Trikots dem Original von Hersteller und Ausrüster PUMA wirklich kommen, ist offen. Die Entwürfe sind die ersten, auf denen das BVB-Trikot mit dem neuen Sponsor in der Bundesliga 1&1 zu sehen ist.

Im DFB-Pokal wird die Borussia weiterhin mit Evonik auf der Brust auflaufen. Farblich verfolgen die Kozepte den bisherigen Weg der Borussia – zumindest größtenteils. So wird das Heim-Trikot erneut nahezu komplett in Gelb gehalten, lediglich schwarze Applikationen an den Ärmeln und der Seite ergänzen das Jersey.

Auswärts wird wohl wieder auf die Farbe Schwarz gesetzt – mit gelben Details. Auch das Champions-League-Jersey ähnelt den beiden Trikots. Dieses ist ebenfalls in Gelb gehalten, nur die Ärmel und der Schulterbereich sind in Schwarz getaucht.

Auffällig ist hingegen das Ausweich- oder auch drittes Trikot genannt. Dieses soll wohl komplett in Weiß daherkommen. Über dem gesamten Jersey verteilt soll das BVB-Logo in Wasserzeichen-Optik zu sehen sein.

Quelle: Twitter/@FD7_CONCEPTS