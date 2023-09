Trio und Rangnick „sehr stark“: So bewerten die Sky-User das ÖFB-Team gegen Schweden

Die Sky-User haben die, vor allem in den zweiten 45 Minuten, starke Leistung des ÖFB-Teams beim 3:1-Sieg in der EM-Qualifikation in Schweden mit insgesamt guten Noten belohnt.

Im System von 1 „sehr schwach“ bis 6 „Weltklasse“ konnten alle von Ralf Rangnick (mindestens 15 Minuten) eingesetzten Spieler sowie der Teamchef und die Gesamtleistung bewertet werden (6 = Weltklasse, 5 = Sehr stark, 4 = Stark, 3 = Durchschnitt, 2 = Schwach, 1 = Sehr schwach). Die Note mit den meisten Prozentpunkten fließt in die Wertung ein.

Die ÖFB-Noten im Überblick

„Ein Riesenschritt“: Alaba und Arnautovic nach Sieg in Schweden zufrieden

Bilder: GEPA/Imago