Triplepack! Rapid gewinnt dank Rückkehrer Grüll in Hartberg

Der SK Rapid feiert einen souveränen 3:0-Auswärtssieg in der Meistergruppe gegen den TSV Hartberg und bricht den „Fluch“ gegen die Truppe von Markus Schopp. Rückkehrer Marco Grüll sorgt für die Tore auf Seiten der Gäste.

Die Hütteldorfer erwischen einen Top-Start in der Hartberger Profertil Arena. Lukas Grgic erobert den Ball an der Seitenout-Linie, anschließend kombinieren sich die Rapidler durch die Oststeirer Defensivreihen. Isak Jansson legt mustergültig auf Grüll auf, der mit seinem 35. Bundesliga-Tor Rapid in Führung bringt (3.). Grüll kann in der 43. Minute per Elfmeter auf 2:0 stellen, nachdem Paul Komposch den Ball im Strafraum unglücklich mit der Hand spielt.

Nach der Pause flacht das Spiel ab, ehe Grüll in der 80. Minute seinen Triplepack schnüren kann. In der 90. Minute fliegt Hartberg-Akteur Donis Avdijaj mit Gelb-Rot vom Feld.

Mehr in Kürze!

Die Tore im VIDEO

0:1 – Marco Grüll (3.)

0:2 – Marco Grüll (43.)

0:3 – Marco Grüll (80.)

(Red.)/Bild: GEPA