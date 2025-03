Trophähe übergeben: Baumgartner als „Fußballer des Jahres“ ausgezeichnet

Christoph Baumgartner hat am Donnerstag erstmals den Pokal für Österreichs „Fußballer des Jahres“ entgegengenommen. Der 25-Jährige von RB Leipzig erhielt die Auszeichnung eine Dreiviertelstunde vor dem ersten ÖFB-Länderspiel des Jahres in Wien gegen Serbien aus den Händen von APA-Sportchefin Birgit Egarter. Baumgartner hatte sich in der von der APA – Austria Presse Agentur unter den Bundesliga-Trainern durchgeführten Wahl für das Jahr 2024 mit großem Abstand durchgesetzt.

Der Niederösterreicher tritt als „Fußballer des Jahres“ die Nachfolge seines ÖFB-Teamkollegen David Alaba an, der die Auszeichnung als Rekordsieger bisher zehnmal und zuletzt viermal in Serie erhalten hat. Baumgartner hat im Vorjahr nicht weniger als sieben Länderspiel-Tore erzielt – darunter das Weltrekordtor nach 6,3 Sekunden beim 2:0-Sieg zum Jahresauftakt in der Slowakei oder den wichtigen 2:1-Führungstreffer im EM-Gruppenspiel gegen Polen (3:1).

(APA) / Bild: GEPA