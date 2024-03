Trotz Ausfällen: ÖFB-Team feilt im Trainingslager an EM-Taktik

Zum zweiten Mal in der Ära von Teamchef Ralf Rangnick absolviert Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ab Montag ein fünftägiges Trainingslager in Marbella. Rangnick will trotz des Ausfalls wichtiger Kräfte wie David Alaba und Marko Arnautovic an taktischen Details für die in drei Monaten beginnende EM in Deutschland arbeiten. Dazu stehen neben Werbedrehs zu Beginn des Camps in Südspanien auch Gespräche über die Höhe der EM-Prämien für die Spieler auf der ÖFB-Agenda.

Rangnick hat 26 Mann nach Andalusien eingeladen. Dünn ist die Personaldecke im Sturmzentrum und neuerdings auch in der Innenverteidigung. Dort fehlen neben Alaba auch die weiteren Optionen Gernot Trauner und Samson Baidoo verletzt. Freiburgs Philipp Lienhart, im Herbst in der Defensivzentrale gesetzt, soll nach seiner Leisten-OP im ÖFB-Camp behutsam herangeführt werden – und eventuell in den Tests gegen die Slowakei (Samstag in Bratislava) oder die Türkei (26. März in Wien) ein paar Einsatzminuten erhalten.

Baumgartner über Ausfälle: „Man kann die Jungs nicht 1:1 ersetzen“

„Wir haben immer noch viele Spieler der bisherigen Stammelf zur Verfügung“, betonte Rangnick. Er wolle in den Testpartien möglichst viele der einberufenen Akteure zum Einsatz bringen. „In erster Linie geht es aber natürlich schon um die wichtigsten taktischen Inhalte unseres Spiels. Wir werden uns nochmal mit unseren Basics auseinandersetzen“, kündigte der Deutsche vor der ersten Team-Zusammenkunft des Jahres an.

„Das Beste was dem österreichischen Fußball passieren hätte können“: Baumgartner schwärmt von Rangnick

Die ÖFB-Spieler reisen individuell an, Treffpunkt im La Quinta Golf Resort & Spa ist am frühen Montagnachmittag. Trainiert wird wie im November 2022, als das Rangnick-Team danach in einem Test in Wien Europameister Italien bezwungen hatte (2:0), im nahe gelegenen Marbella Football Center. „Wir haben da jetzt fünf richtig gute Trainingstage bei richtig guten Platzbedingungen“, hoffte Rangnick. Es sind durchgehend rund 20 Grad und viel Sonne prognostiziert.

ÖFB-Team legt EM-Prämien fest

Das Wetter in Deutschland oder Österreich sei dieser Tage nicht ganz so gut, argumentierte Rangnick. „Insofern tut es den Jungs einfach gut für die Seele, mal bei richtig guten Bedingungen zu trainieren“, meinte der 65-Jährige. Die Kicker werden vom Betreuerteam wie üblich mit „Welcome back“-Videos begrüßt. Erstmals A-Team-Luft schnuppern wird Rapids Offensivmann Christoph Lang.

„Nur so hat ein kleines Land eine Chance“: Gregoritsch über den Spielstil des ÖFB

„Wir werden einige Einheiten haben, wo es ganz sicher um taktische Inhalte gehen wird“, erklärte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. In Marbella sollen mit dem Mannschaftsrat zudem die EM-Erfolgsprämien festgelegt werden. „Das ist auch ein Thema, dass wir uns mit den Spielern in den ersten Tagen dort dazu austauschen“, bestätigte Schöttel. Wie der Sportchef reist auch Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, nach Andalusien.

