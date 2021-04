Trotz Führung: Struber kassiert Auftakt-Niederlage in der MLS

via

via Sky Sport Austria

Fußball-Trainer Gerhard Struber und Daniel Royer haben in der Major League Soccer in den USA am Samstag einen Fehlstart hingelegt.

Die New York Red Bulls, bei denen der Steirer Royer in der 72. Minute eingewechselt wurde, unterlagen Sporting Kansas City im Heimspiel in Harrison nach 1:0-Führung mit 1:2.

Caden Clark sorgte kurz nach der Pause für die Führung der “Bullen” (48.). Doch der MLS-Halbfinalist von 2018 glich durch einen Hands-Elfer von Gadi Kinda aus (59.) und nur eine Minute später fixierte der Ungar Daniel Salloi nach einem Abwehrfehler das 2:1 für Sporting.

Caden Clark. That’s the tweet. pic.twitter.com/D1biJyT3Yg — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) April 18, 2021

(APA) / Bild: Imago