Trotz Gala im League Cup: Klopp „nicht glücklich mit der Atmosphäre“

Der Einzug ins Semifinale des englischen Fußball-Liga-Cups hatte für Liverpool-Coach Jürgen Klopp einen äußerst schalen Beigeschmack.

Obwohl die „Reds“ am Mittwoch beim 5:1-Heimsieg über West Ham eine Galavorstellung ablieferten, blieb es an der Anfield Road ungewohnt ruhig – sehr zum Ärger des Deutschen. „Ich war nicht wirklich glücklich mit der Atmosphäre“, meinte Klopp.

„Wir haben wie verrückt dominiert und viele Chancen herausgespielt. Wenn ich auf der Tribüne gewesen wäre, wäre ich zu tausend Prozent auf meinen Zehen gestanden“, sagte der Coach. Bei der Partie gegen West Ham wurde eine ausgebaute Tribüne erstmals teilweise genutzt, was die Zuschauerzahl auf 57.000 schnellen ließ. So viele Fans waren seit 50 Jahren nicht mehr in Anfield zugegen.

Am Samstag werden es wieder so viele sein, wenn der Tabellenzweite Liverpool im Premier-League-Schlager Spitzenreiter Arsenal empfängt. „Da brauchen wir die Zuschauer von der ersten Sekunde an. Wenn jemand keine Lust hat, soll er sein Ticket weitergeben“, empfahl Klopp.

