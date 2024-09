Trotz langer Unterzahl: Tottenham schlägt Qarabag

Trotz langer Unterzahl gewinnt Tottenham das Auftaktspiel in der Europa League! Die Londoner besiegt Qarabag Agdam klar mit 3:o.

Nach knapp sieben Minuten gibt es jedoch einen Schock-Moment für die Spurs. Radu Dragusin sieht nach einer Notbremse früh in der Partie die Rote Karte.

VIDEO: Dragusin fliegt früh vom Platz

Doch auch in Unterzahl lässt sich Tottenham nicht verunsichern, Youngster Brennan Johnson schießt in der zwölften Minute zur 1:0-Führung für die Heimmannschaft.

Auch nach der Pause machen die Engländer das Spiel. Pape Sarr trifft in der 52. Minute per Kopf zum 2:0 für Tottenham. Dominic Solange sorgt im weiteren Verlauf für den 3:0-Treffer für die Londoner. Phasenweise lässt Qarabag ihre Qualität aufflackern, münzen ihre Chancen jedoch trotz Chancenplus in der zweiten Hälfte nicht in Tore um.

Die Tore im VIDEO:

1:0 – Brennan Johnson (12.)

2:0 – Pape Sarr (52.)

3:0 – Dominic Solange (68.)

Bild: Imago