Trotz Mega-Comeback: Tottenham verliert gegen Liverpool nach Aufholjagd

Jürgen Klopp und der FC Liverpool wahrten derweil durch ein spektakuläres 4:3 (3:1) gegen Tottenham Hotspur die kleine Chance auf die Qualifikation zur Champions League. Die Reds verspielten zunächst eine 3:0-Führung, ehe dem eingewechselten Diogo Jota in der Nachspielzeit (90.+5) doch noch der Siegtreffer gelang.

Am Abend zog Liverpool durch den vierten Sieg in Folge in der Tabelle am Gegner Tottenham vorbei und steht erstmals in diesem Jahr auf Rang fünf.

Für Liverpool sorgten Curtis Jones (3.), Luis Diaz (5.) und Mohamed Salah (15./Foulelfmeter) zunächst für eine schnelle 3:0-Führung. Harry Kane (39.), Heung-Min Son (77.) und Richarlison (90.+3) glichen aus, doch das letzte Wort hatte Jota.

